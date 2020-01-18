Başkan Bilgen, çocuklarla buluştu - Son Dakika

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Kars Belediyesi'ne ait Masal Parkta öğrencilerle buluşan Başkan Bilgen, bir süre öğrenci ve öğrenci velileriyle sohbet etti. Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekin ise çocuklara karne tatili dolayısıyla pasta kesti, çocuklara pasta ikram etti.



Masal Parkta düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekin, "Bir etkinlik düzenledik. Etkinlikte Arkadaşlarımıza etkinliğimizde çeşitli hediyeler verdik. Başarılı bir yarıyıl geçirdiler, çalıştılar yoruldular. Bizlerde kendilerine küçükte olsa bir hediye, karne hediyesi takdim ettik. Çeşitli eğlenceler hazırladık. Arkadaşlarla birlikte pasta kestik" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından çocuklara pasta kesildi. Pastalarını kesen çocuklar daha sonra kendileri için Masal Parkta hazırlanan kardan adamlar, kardan evler, kardan kızakları gezerek bol bol fotoğraf çekildiler. Çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. - KARS