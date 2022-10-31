Sivas Belediye başkanından kritik uyarı: 10-15 günlük su kaldı - Son Dakika
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Sivas Belediye başkanından kritik uyarı: 10-15 günlük su kaldı

31.10.2022 14:06

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yaptığı açıklamada şehrin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan barajda son 10-15 günlük su kaldığını belirterek "Özellikle su noktasında hemşerilerimizden özel bir gayret bekliyoruz. Şuanda ciddi manada 4 Eylül barajı bitme noktasında, son 10-15 günlük su var" ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle Su Tasarruf Aparatı Tanıtım Töreni ve Tasarruf Günü Etkinliği düzenledi. Kadı Burhaneddin Erkek Öğrenci yurdunda düzenlenen programa çok sayıda öğrenci katıldı. Burada bir açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgi, kentin içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan 4 Eylül barajında suyun bitme noktasına geldiğini ve barajda 10-15 günlük bir suyun kaldığını ifade etti.

"SİVAS'I SUSUZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin suyunun tamamen bitmeden Pusat-Özen barajını 4 Eylül barajına bağlayacak projenin ilk etabını tamamlayacaklarını belirterek, "Dünyadaki tüm kaynaklar sınırsız değil ama insanoğlu maalesef acımasızca tüketiyor. İsraf kültürünün ön planda olduğu, tasarrufu asla düşünmediğimiz bir zamandayız. Son zamanlarda insanlarda tasarruf kültürünün yerine israf kültürünün oluştuğunu görüyoruz. Her şey sınırsız olmadığı gibi su da sınırsız değil. Ama ülkemizin üç tarafı sularla çevrili olduğu için su kaynaklarını sınırsız zannediyoruz, çok büyük zannediyoruz. Sivas'ta su sorunu olan illerimizden bir tanesi ve bu noktada da şehrimizde su sorunuyla karşı karşıyayız. Hemşerilerimizi susuz bırakmamak adına DSİ bölge müdürlüğüyle birlikte büyük bir projeyi hızla yürütüyoruz.

"SUSUZ HAYAT OLMAZ"

Pusat-Özen barajından Sivas 4 Eylül barajına su getirecek projenin ihalesi yapıldı ve hızlı bir şekilde inşaat faaliyetleri tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen devam ediyor. Sivas'ı susuz bırakmadan projenin ilk etabını tamamlayacağız. Hepimize düşen görev, suyu tasarruflu kullanmak, suyu israf etmemek. Susuz hayat olmaz, su medeniyettir ve Sivas'ı susuz bırakmamak bizim görevimiz ama var olan suyu da tasarruflu kullanmak ve israf etmemek te hepimizin görevi" dedi.

"SON 10-15 GÜNLÜK SU VAR"

Bilgin, 4 Eylül barajında suyun bitme noktasına geldiğini ve barajda son 10-15 günlük suyun kaldığını bahsederek, "Bugün dağıtımını yaptığımız su tasarruf aparatlarının ciddi manada tasarruf sağladığını ekiplerimiz sahada test etti. Bu aparatları başta kamu kuruluşları olmak üzere, su faturalarını okumaya gittiklerinde vatandaşlara da dağıtacak. Bugüne kadar birçok kurumumuza bu su tasarruf aparatını teslim ettik. Burada asıl hedefimiz tasarruf bilincini, tasarruf kültürünü oluşturmak ve israfı önlemek. Özellikle su noktasında hemşerilerimizden özel bir gayret bekliyoruz. Şuanda ciddi manada 4 Eylül barajı bitme noktasında, son 10-15 günlük su var" diye konuştu. Konuşmanın ardından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yurtta bulunan musluğa su tasarruf aparatını taktı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ünal Yıldız: Başkan siz bugünümü beklediniz barajın bitmesinimi beklediniz... biz size oy verirken bu kadar düşünmedik, reisin hatrına sana oy verdik....seçimde sakın aday olma artık sivas için reisin dahi hatrı kalmadı...... istifa edip gidersen çok mutlu oluruz. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Sivas Belediye başkanından kritik uyarı: 10-15 günlük su kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Belediye başkanından kritik uyarı: 10-15 günlük su kaldı - Son Dakika
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