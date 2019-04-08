Son Dakika Haberleri: Başkan Bilgin, 2 Günde 24 Programa Katıldı

Başkan Bilgin, 2 Günde 24 Programa Katıldı

37 dakika önce

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin mazbatasını alarak göreve başlamasının ilk hafta sonunda düğün, nişan, sünnet ve hayır yemeği olmak üzere toplam 24 cemiyete katılarak halka iç içe bir hafta sonu geçirdi.

Başkan Bilgin, 2 Günde 24 Programa Katıldı, System.String[]
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin mazbatasını alarak göreve başlamasının ilk hafta sonunda düğün, nişan, sünnet ve hayır yemeği olmak üzere toplam 24 cemiyete katılarak halka iç içe bir hafta sonu geçirdi.

Başkan Bilgin, cumartesi ve pazar günü yoğun bir hafta sonu mesaisi geçirdi. Başkan Bilgin, 6 Nisan Cumartesi günü Koldere, Alibeyli, Kemiklidere, Dilek, Nuriye, Hacırahmanlı, Gökçeköy, Halitpaşa ve ilçe merkezinde düğün ve sünnet ve hayır yemeği programlarına katıldı. 7 Nisan Pazar günü ise Büyükbelen, Heybeli, Paşaköy, Gökçeköy ve ilçe merkezinde düğün, sünnet, nişan, hayır yemeği ve taziye ziyaretlerinde bulunan Başkan Bilgin, iki günde 24 programa katılarak yoğun bir hafta sonu mesaisi geçirdi.

Seçimden önce halkla iç içe olacağına dair söz verdiğini ve bunu ortaya koymak için var gücüyle çalışacağını ifade eden Başkan Bilgin, "Belediye işlerimiz elbette devam edecek. Projelerimizi hayata geçireceğiz. Rutin işlerimiz aksamadan sürecek. Ancak Belediye Başkanı olarak ben sürekli halkın arasında olacağım. Öncelikli görevimiz gönüllere dokunmak olacak. Halkımızla iç içe görevimizi sürdüreceğiz. Rabbim utandırmasın inşallah, Bu süreçte bize oy veren, vermeyen hiç bir vatandaşımız arasında ayrım yapmadan 55 bin nüfusu kucaklayacak ve hizmet edeceğiz." dedi.

Başkan Bilgin'in hafta sonu programlarına CHP İlçe Başkanı Aysun Avcı ile Belediye Meclis üyeleri de katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:17 Kaynak: İHA

Zeki Bilgin, Saruhanlı, Güncel
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