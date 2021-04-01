Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı - Son Dakika

Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı

01.04.2021 11:26
Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı, System.String[]

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelmesinin ikinci yıldönümü nedeniyle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelmesinin ikinci yıldönümü nedeniyle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Toplantısında 2 yıl boyunca yapılan yatırımları anlattı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Başkan Bilgin'in seçim çalışmaları dönemini yansıtan slayt gösterisi izlenime sunuldu.

Program daha sonra Başkan Bilgin'in iki yıl içinde hayata geçirdiği yatırım ve faaliyetleri içeren slayt gösterisi ile devam etti.

Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Saruhanlı Belediye Başkanlığı görevinin 2. yılının alnının akıyla tamamladığını belirterek "2 yıllık süre zarfında ilçemizin kalkınması, halkımızın huzur ve refahı için elimizden geleninin fazlasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Saruhanlımızı ve 50 mahallemizi adeta bir şantiyeye dönüştürdük. Hizmetlerimizin ulaşmadığı tek bir sokak dahi kalmadı. Makam sevdalısı olarak değil, hizmet sevdalısı olarak, milletin hizmetkarı olarak, iyi ve kötü günde halkımızın yanında olduk, gönüllere dokunduk. Kısacası 'Halkın Belediyesi' olduk. İlçemizde herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle Saruhanlımızı hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya gayret ettik. Önümüzdeki 3 yıl boyunca aynı inançla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Saruhanlımızı, sizlere yakışır biçimde geliştirmek, çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına herkesin yüzünün güldüğü bir ilçe oluşturmak için çalışacağız. El birliği, güç birliği, söz birliği dahası gönül birliğiyle vatandaşlarımızın her daim yanında olmak için tüm çabamızı ortaya koyacağız" dedi.

Program, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Şenol Özkaya, İYİ Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydır'ın konuşmaları sonrası verilen yemek ikramı ile sona erdi.

Saruhanlı Belediyesine ait Erdoğan Yetenç Düğün Salonunda düzenlenen toplantıya, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Şenol Özkaya, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Akpir, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve eşleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile Millet İttifakı üyeleri katıldı. - MANİSA

Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı
Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı
Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı
Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı
Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı

Zeki Bilgin, Saruhanlı, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı - Son Dakika


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