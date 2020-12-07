Başkan Bilgin: "Asgari ücret 3.100 TL olmalı" - Son Dakika

Başkan Bilgin: "Asgari ücret 3.100 TL olmalı"

07.12.2020 12:53
Başkan Bilgin:

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 2021 yılındaki asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiğini ifade etti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 2021 yılındaki asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiğini ifade etti.

Başkan Bilgin, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına başladığını anımsattı.

Asgari ücretin açlık sınırının altında olmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Başkan Bilgin, asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan vatandaşların insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin net 3 bin 100 TL olması gerektiğini savundu.

2021 yılında Saruhanlı Belediyesinde en düşük işçi maaşının net 3 bin 100 TL olacağını belirten Bilgin; şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) ile yaptığımız 1 buçuk yıllık toplu iş sözleşmesine göre 2021 yılında geçerli olmak üzere Belediyemizde en düşük taban işçi maaşına yüzde 15 zam uygulanmış, böylelikle en düşük işçi maaşı net 3 bin 100 TL'ye yükselmiştir. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonuna önerim, ülkemizde 2021 yılı asgari ücretinin en az 3 bin 100 TL olarak belirlenmesini tavsiye ediyorum.

Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız 2 bin 325 TL olan asgari ücretle geçiniyor. İşçinin ve emekçinin huzur ve refahı için asgari ücretin makul bir seviyeye çıkartılması gerekmektedir." - MANİSA

Başkan Bilgin: Asgari ücret 3.100 TL olmalı

Asgari Ücret, Zeki Bilgin, Saruhanlı, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bilgin: 'Asgari ücret 3.100 TL olmalı' - Son Dakika Ekonomi


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