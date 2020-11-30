Başkan Bilgin: "Bu şehirde hiç kimse ben soğukta kaldım demeyecek" - Son Dakika

Hayat Ağacı ve Gıda Bankasını ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ta kimsenin soğukta kalmayacağını belirterek ihtiyaç sahibi her aileye 500 TL nakdi yardım yapılacağını söyledi.

Sivas Belediyesi tarafından 2004 yılında kurulan Hayat Ağacı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankasını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere 500 TL yardım yapılacağını ve pandemiden dolayı uzaktan eğitime devam eden yaklaşık 4 bin öğrenciye tablet dağıtımının bu hafta içinde biteceğini söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Mart ayında başlayan pandemi süreciyle birlikte içişleri bakanlığımızın genelgesi kapsamında iş yeri kapatılan esnaflarımıza Türkiye de nadiren uygulanan belediyeler olarak 1000'er TL maddi yardımda bulunduk bu zor süreci birlikte aşarız anlayışıyla birlikte belediyemizin esnafının yanında olduğunu göstermek adına böyle bir destekte bulunduk. Pandemiden dolayı okullar açılmamış olsa da dar gelirli öğrencilerimize eğitime yardımcı olmak adına kırtasiye yardımları dağıtıldı. Öğrenci ve ailelerimize yardımda bulunduk" dedi.

"Tablet dağıtımına başladık"

Yaklaşık 4 bin öğrenciye tablet dağıtımın başlatıldığını belirten Başkan Bilgin "Tüm Türkiye de ses getiren bir kampanya olarak uzaktan eğitime de destek olmak, eğimde fırsat eşitliğini sağlamak adına ilimiz merkezde yaklaşık 4 bin öğrencimize tablet dağıtımına başladık inşallah bu hafta sonu itibariyle kalem tabletlerin gelmesiyle birlikte bitireceğiz. Şehrimizin kışın çok soğuk bir süreç geçiriyor bizlerde yakacak yardımı olarak dar gelirli ailelerimize aylık 500 TL nakli yardımda bulunacağız, bunun inşallah müracaatını yarın başlatmış olacağız. 1-11 Aralık tarihleri arasında müracaat eden hemşerilerimize komisyonumuzun belirlediği kriterlere uyanlara aylık 500 TL olmak üzere Ocak ayında yardımda bulunacağız. Bu şehirde hiç kimse ben soğukta kaldım, açıkta kaldım, sıkıntıda kaldım demeyecek. Hayat Ağacı derneğimiz ve gıda bankası aracılığıyla birlikte ailelerimize normal alışveriş yapar gibi yardımlarımız devam ediyor. Bunun dışında da yakacak yardımı yaparak bu kışı birlikte sıcak evlerinde geçirmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS