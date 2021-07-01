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Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği - Son Dakika

Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği

01.07.2021 11:53
Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği, System.String[]

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki yerel yöneticiler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi amacıyla yemek verdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki yerel yöneticiler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi amacıyla yemek verdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yerel yöneticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Zeki Bilgin, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Bilgin, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, pandemi şartlarından dolayı yerel yöneticilerin bu tür etkinliklerde uzun süredir bir araya gelemediklerini ifade etti.

Korona virüs salgınından dolayı dünyanın zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Bilgin, "Bu süreçte adeta hayat durdu. Ancak biz durmadık. Hizmetlerimizi aksatmadık. İlçemizin dört bir yanında yatırımlarımız devam ediyor. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa biz orada olduk. Belediyecilik alanında tüm imkanlarımızı seferber ederek halkımızın ve ilçemizin beklentilerine cevap verdik.31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçti. 60 aylık görev süremizin 27'inci ayını bugün itibariyle tamamlıyoruz. Geride kalan 27 aylık süre içinde bizler Saruhanlımız için onlarca yatırım ve hizmeti hayata geçirdik. Önümüzde 33 ay gibi uzun bir süre var. Bu süre içinde de yine yatırım ve hizmetlerimiz artarak devam edecek. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün bilinciyle, vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine uygun olarak hazırladığımız projelerimizle, Sizlerden aldığımız destekle, işimiz hizmet olacaktır. Makam sevdalısı olarak değil, hizmet sevdalısı olarak, milletin hizmetkarı olarak, iyi ve kötü günde halkımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. İlçemizde herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle Saruhanlımızı hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Yemekte, misafirlere canlı müzik programı da gerçekleştirildi.

Sosyal Tesislerdeki havuzda düzenlenen yemeğe, Başkan Bilgin'in yanı sıra CBÜ Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sabih Özer, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, DP İlçe Başkanı Süleyman Çınar, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı. - MANİSA

Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği
Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği
Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği
Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği
Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği
Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği

Yemek Tarifi, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği - Son Dakika


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