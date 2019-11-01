Başkan Bilgin'den çevre bilinci dersi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ortaokul öğrencilerine çevre bilinci dersi verdi.



Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Selçuk Ortaokulunda, "Çevre Bilinci, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık" eğitim programlarının ilki düzenlendi.



Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, son yüzyıldaki hızlı gelişmeyle birlikte suyun, havanın ve toprağın kirlendiğine dikkat çekerek,"Belediye olarak şehrimizi daha temiz, daha yeşil bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sevgili öğrencilerimizin destekleriyle bu çalışmalarımız daha verimli hale gelecektir. Sizler saf ve temiz yüreklerinizle çevreyi kirleten birini uyarırsanız, emin olun bu bizim çalışmalarımızdan daha etkili olacaktır. Rabbimin izni ile tüm okullarımızda bu tip eğitim programları yaparak sizleri adeta bir itici güç olarak yanımızda görmek istiyoruz. Yarının Türkiye'sinin sahibi olan siz geçler, bu olaya sımsıkı sarılıp çevrenize örnek olursanız, Sivas çok daha temiz ve yeşil olacaktır. Bizler de bu alana harcadığımız emeğin bir kısmını başka alanlara ayırarak daha güzel hizmetler yapacağız." şeklinde konuştu.



Sıfır Atık Projesi'nin amacından da bahseden Bilgin, "Şehirdeki hiçbir şeyin çöp olmamasını sağlayacağız, böylece çevreyi kirletmeyecek ve bunu ekonomiye kazanç olarak yansıtacağız. Hem şehrimize hem ülkemize hem de dünyaya fayda sağlayacağız. Bunu sizlerle başaracağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Mühendisi İrem Navruz tarafından öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda sunum yapıldı. Daha sonra Başkan Bilgin, plastik şişe atınca kalem veren geri dönüşüm otomatını öğrencilere tanıttı. - SİVAS