Başkan Bilgin'den gazilere 'Dernek binası' sözü - Son Dakika

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki gazilerin toplanıp bir arada vakit geçirebileceği bir dernek binasını kendilerine tahsis edeceklerini bildirdi.

Başkan Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi' ile 'Gazilik' unvanının verildiği günün 100. yıldönümü olan 'Gaziler Günü' dolayısıyla ilçedeki gaziler ve ailelerine akşam yemeği verdi.

Belediyeye ait Sosyal Tesislerdeki Düğün Salonunda düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Başkan Bilgin, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayarak cepheden cepheye koşan gazilerin bu ülkenin yaşayan kutsal değerleri olduklarını ifade ederek şunları kaydetti: "Gazilerimiz medar-ı iftiharımız olmakla birlikte, vatanseverlikte ve kahramanlıkta hiç tartışmasız yaşayan en büyük örneklerdir. Gazilerimiz cephelerimizin geçilmez surları olmuş, bu toprakların bölünmez bütünlüğünde büyük pay sahipleridir. Türk milletinin övünç kaynağı olan gazilerimiz aynı zamanda tarihimizin de aynası olmuştur. Saruhanlı Belediyesi olarak, gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarına layık oldukları kıymeti veriyor, onların her türlü sorun ve talepleriyle en hassas şekilde ilgileniyoruz. Bu kapsamda gazilerimizin ilçe merkezinde toplanıp sohbet edebileceği bir dernek binası ve oda sözü veriyorum. Cumhuriyet mahallesi Park sokakta önceden Halk Eğitim Merkezinin kullandığı binayı gazilerimize tahsis edeceğiz. Hayırlı olsun. Bundan sonra da bütün imkanlarımızla onların yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize de aileleriyle birlikte huzur ve mutluluk içerisinde bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum."

Yemeğe Gaziler ve ailelerin yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in eşi Zehra Bilgin, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal ve Mesut Sökmen ile eşleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, CHP ve İYİ Parti Kadın Kolları İlçe Başkanları ile Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Birimi Sorumlusu Aysun Helvacıoğlu da katıldı. - MANİSA