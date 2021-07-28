Başkan Bilgin'den minik futbolculara ziyaret

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediyenin yaz spor okulu kapsamında eğitime açılan futbol kursunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere başarılı bir eğitim sezonu dileyen Başkan Bilgin, daha sonra çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaz spor okulunda sadece spor eğitimi değil, ahlak, disiplin ve paylaşma gibi eğitimlerinde çocuklara aşılandığını belirten Başkan Bilgin, Saruhanlı Belediyesi olarak spora büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Bilgin'in buradaki programında Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis üyesi Cavit Yaralı ve Belediye Yazı İşleri Müdürü İsmet Koç da katıldı. - MANİSA