Başkan Bilgin'den zabıta personeline baklavalı kutlama - Son Dakika

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, zabıta teşkilatının, vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu belirtti.

Başkan Bilgin, 1826 yılında temelleri atılan, her yıl 1-8 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 194. kuruluş yıldönümü nedeniyle Zabıta Müdürü Ahmet Özer ve zabıta personellerini makamında kabul etti.

Personelinin Zabıta Haftasını kutlayan Bilgin, zabıtanın her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız Belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Fedakarca çalışmalardan dolayı başta Saruhanlı Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve Ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." - MANİSA