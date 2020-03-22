Başkan Bilgin: "Evde kalarak hayatları kurtaracağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Bilgin: 'Evde kalarak hayatları kurtaracağız' - Son Dakika

Başkan Bilgin: "Evde kalarak hayatları kurtaracağız"

6 saat önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivaslılara seslenerek, hayatları kurtarmak için evde kalmaları çağrısında bulundu.

Başkan Bilgin:

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivaslılara seslenerek, hayatları kurtarmak için evde kalmaları çağrısında bulundu.

Sivas Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi kent meydanı, özel solüsyonlarla temizlenerek dezenfekte edildi. Çalışmaları yerinde denetleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüse karşı Sivas Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsle ilgili hükümetimizin aldığı birçok tedbir var. Dün itibariyle de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve bazı kronik sağlık sorunu bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlandı. Hemşehrilerimizin, büyüklerimizin ve çınarlarımızın sağlıklarını korumak için biz de gerekli adımları attık ve uygulamalara başladık. Farklı alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de şehrimizin tarihi kent meydanını özel solüsyonlarla dezenfekte ederek, hem bahar temizliği yaptık hem de korona virüse karşı tedbir aldık" dedi.

"Evde kalın"

Sivas'ta yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Bilgin, "Hemşehrilerimizden mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini istiyoruz. Özellikle 65 yaşın üstündeki risk grubundaki hemşehrilerimizin de evlerinde oturmalarını istiyoruz. İhtiyaçlarının giderilmesi noktasında Valiliğimiz, Belediyemiz ve ilgili kamu kurumlarımız ile gerekli önlemlerimizi aldık. Bu süreci evde kalarak hep birlikte atlatacağız. Evde kalarak hayatları kurtaracağız" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:57:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bilgin: "Evde kalarak hayatları kurtaracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]