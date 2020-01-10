Başkan Bilgin gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Bilgin gazetecilerle bir araya geldi

11 dakika önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları için program düzenledi.

Başkan Bilgin gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları için program düzenledi.

Kentteki bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Bilgin, kamuoyunu aydınlatmak ve şehrin gündemini aktarmak adına gazetecilerin fedakarca çalıştığını belirtti.

Bir ülkede toplumun doğru yönlendirilebilmesi için basının şeffaf, tarafsız ve hiçbir gücün etkisi altında kalmadan doğru bilgilendirme yapmasının en önemli unsur olduğunu, her zaman eleştiriye açık olduklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Doğru eleştirinin, doğru işler yaptıracağına inanıyoruz. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bizler aynı gemideyiz. Dolayısıyla hepimiz işimizi doğru ve en iyi şekilde yaptığımız zaman ortak değerimiz olan Sivas kalkınacak ve iyi bir noktaya gelecektir. Şehrin ortak hafızası, şehrin dinamikleri ve değerlerini ne kadar hizmetimize yansıtırsak o kadar başarılı oluruz. Bunu yapmanın yolu da karşılıklı görüş alışverişi ile bu tip toplantılarda hasbihal ederek, ortak paydamız Sivas üzerine çalışmaktır. Milletimizin bize verdiği yetki ve devletimizin emanet ettiği bütçe ile hizmet ediyoruz. Temel görevimiz ehliyet ve liyakatten ayrılmadan, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile herkese ve her kesime hizmet etmektir. Bunun kontrolünü de sizler aracılığı ile milletimiz yapıyor. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sıkça bir araya geleceğiz."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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