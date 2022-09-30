BAŞKAN BİLGİN: HEDEFİMİZ SU KESİNTİSİ YAPMADAN SU SORUNUNU ÇÖZMEK

SİVAS'ta yaşanan şebeke suyu sorununu ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan Hafik Pusat Özen Barajı'ndan, 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapacak isale hattındaki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Amacımız ve mücadelemiz Sivas'ta su kesintisi yapmadan sorunu çözmek" dedi.

Kuraklık nedeniyle Sivas'ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ve 1 aylık su kaldığının açıklanmasının ardından kentin su ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Zafer Aslan ve ilgili kişiler Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, 52 kilometre mesafedeki Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattında incelemelerde bulundu. Hatta gelinen son durum hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, su israfına karşı uyarı yaptı. Bilgin, "Son dönemde özellikle yaz aylarında ilimizdeki en büyük sorun ve konuşulan husus Sivas'ın içme suyunun azlığı ve sıkıntısı. Maalesef son yıllardaki kuraklık ve az yağış sebebiyle 4 Eylül Barajı'nda su sıkıntısı oluştu. Sivas'ın su sorunu yaşamaması adına Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'nı besleyecek risale hattı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Müteahhit firma tüm imkanlarını da zorlayarak hızlı bir şekilde inşallah süresi içinde bu 12 kilometrelik kısmı bitirmeyi arzu ediyor. DSİ Bölge Müdürlüğümüz tüm ekibiyle birlikte sahada. DSİ Bölge Müdürlüğü'ne de SİBESKİ ve ilgili başkan yardımcımız adeta 7 gün 24 saat nezaret ediyor. Amacımız ve mücadelemiz tüm ekip olarak Sivas'ta su kesintisi yapmadan sorunu çözmek. Daha önce buraya geldiğimizde süreli olarak su kesintisi yapabileceğimizi söylemiştik. İnşallah ona gerek kalmadan Sivas'ta projeyi tamamlamayı arzuluyoruz. Ama sıkıntıya girersek de şeffaf yönetim anlayışı gereği süreli ve dönüşümlü olarak su kesintisi yapma durumumuz da var. Bu noktada hemşerilerimizden anlayış bekliyoruz" dedi.

'İSRAFTAN KAÇINALIM'

Suyun tasarruflu kullanılması çağrısı yapan Bilgin, "Farkındalık oluşturmak adına ilde bulunan bilboardlarda su tasarrufu ile ilgili çalışma yaptık. Ama hemşerilerimizden özellikle isteğimiz başta halı, yün yıkama gibi farklı nedenlerle suyu israf edecek davranışlardan kaçınmaları. Bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Amacımız buradaki çalışmayı en kısa sürede bitirmek. Yerleşkede sert kayalar var. Onunla ilgili de ekibimiz önümüzdeki hafta farklı bir çalışma yapacak. Şu anda bunun alt yapısını oluşturuyorlar. Yaklaşık 40 makine çalışıyor. Haftaya yapılacak çalışma ile daha da hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi sağlayacak projenin ilk etabının yüzde 32'sinin tamamlandığı, çalışmanın Kasım ayında bitirilmesinin hedeflendiği açıklandı. (DHA)