Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi vefat etti - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin, Kangal ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Kangal'daki evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Sultan Bilgin (71), ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirtilen Bilgin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bilgin'in cenazesinin yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Alacahan köyünde defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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