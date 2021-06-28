Başkan Bilgin, Manisalılar Derneğini ağırladı - Son Dakika

Manisalılar Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Bilgin, Dernek Başkanı Şahin ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Bilgin, daha sonra Dernek Başkanı Şahin ve derneğin yönetim kurulu üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Halk Kafede düzenlenen yemeğe Başkan Bilgin'in eşi Zehra Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve meclis üyeleri de katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada ise Dernek Başkanı Şahin ve yönetimini Saruhanlı'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Saruhanlı'da misafir ettiği Manisalılar Derneği Başkanı Şahin ve yönetim kurulu üyelerine yapımı tamamlanan tesisleri de gezdiren Başkan Bilgin, 2 yılda yaptığı yatırımları anlattı. - MANİSA