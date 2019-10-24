Başkan Bilgin öğrencilere bisiklet hediye etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Lisesi Bisiklet Kulübü öğrencilerine bisiklet hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Lisesi Müdürü Abidin Takçı, İngilizce Öğretmeni Başar Çakıcı, Tarih Öğretmeni Lütfü Sarıkaya ve kulüp öğrencileri Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Gençlerin spora olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirten Bilgin, "Eğitim camiası için elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Eğitim sürecine sporu dahil etmek, spora özendirmek ve spor yaparak bu eğitime anlam katmak çok ayrı bir husus. Çevre kirliliği ve trafik yoğunluğunun arttığı bir dönemde bisiklet kulübü kurarak farkındalık oluşturacak faaliyetler gerçekleştirdiğinizden dolayı sizleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına projeler gerçekleştireceğini aktararak, "Şehrin belirli bölgeleri arasında bisikletle seyahat edilebilecek bir sistem kurmayı amaçlıyoruz. Örneğin üniversiteden öğrencimiz cüzi bir miktar ücret karşılığı bisikletini alıp şehir merkezine gelebilecek. Buradan da üniversiteye gidecek şekilde bisiklet istasyonları kurmayı amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Bilgin, okul idarecileri ve öğrencilere bisikletleri takdim etti.