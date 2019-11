Başkan Bilgin öğrencilere kitap hediye etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.



Pazartesi ders başlangıcı törenine katılan Bilgin, öğrencilere iyi dersler temennisinde bulundu.



Yarının Türkiye'sinin daha güçlü olacağını aktaran Bilgin, "Bizler de Sivas Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin, sizlerin ve eğitim camiasının emrindeyiz. Eğitim noktasında yapılacak her türlü projeye, her türlü ihtiyacınıza destek olacağız. Ülkemiz, milletimiz için kendinizi iyi yetiştirmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sınıfları ziyaret eden Bilgin, başlatılan kitap okuma etkinliğine katkıda bulunmak için öğrencilere "Dedemin Bakkalı", "Beyaz Gemi" ve "Uzun Hikaye" kitaplarını hediye etti.

Bilgin, öğretmenlerin taleplerini de dinledi.