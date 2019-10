Başkan Bilgin STSO üyeleriyle buluştu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaklaşık 7 aylık görev süresini değerlendirmek ve istişare yapmak için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Paşabahçe Kütükev'de düzenlenen programa STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Bilgin burada yaptığı konuşmada, şehri birlikte yönetmek, güç birliğiyle sorunları çözmek istediklerini belirtti. Birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla Sivas'ı hak ettiği yere getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Ben değil, biz diyeceğiz. Sizlerle yılda birkaç kez bir araya geleceğiz ve ortak akılla şehri yöneteceğiz. Bu şehri olması gerektiği yere nasıl getiririz bunları, istişare ile ortak akılla yapacağız. Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızla, sizler şehrin her katmanını temsil eden seçilmiş arkadaşlarımızsınız. Sizlerle birlikte birlik ve beraberlik havasını şehrin her noktasına yaymamız gerekiyor. Kararları istişare ile alacağız ve şehrin sahiplenmesini sağlayacağız. Sizleri ve şehri dinlemeye her zaman hazırız. 5 başkan yardımcımız, birim müdürlerimizle milletimizin emrindeyiz."

Eken ise istişare kültürünün Sivas'ta daha etkin olmasının şehrin her anlamda kalkınması açısından önemli olduğuna işaret ederek, "İstişare etmeden çalışma yapılmıyor. İstişare olmazsa dedikodu ortaya çıkıyor. Dedikoduya meyletmemizin sebebi bu. Bir araya gelip oturup konuşmuyoruz, dışarıda konuşulan konuları konuşuyoruz. Dedikoduyu da böyle ortaya çıkıyor. Bunu istişare ve ortak akılla çalışarak ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Herkesin ortak derdinin Sivas olduğunu aktaran Eken, Sivas TSO olarak Sivas'ın, belediye başkanının her zaman yanında olduklarını belirtti.