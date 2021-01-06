Başkan Bilici'ye Kaymakam Çelik'ten ziyaret - Son Dakika

Ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız ve Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl eşlik etti. - ERZİNCAN

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Beldesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, misafirperverliğinden dolayı Başkan Bilici'ye teşekkürlerini iletti.

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