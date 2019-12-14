Başkan Bingöl'den randevu eleştirisi - Son Dakika

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşların randevu sıkıntısı çektiğini ifade etti.



Sendika binasında basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, "Sağlık sosyal hizmetleri çalışanları sendikası olarak Malatya'da en fazla üyesi olan yetkili sendikayız . Kurumlarımız ve birimlerimiz arasında sık sık vatandaşlarımızla beraber yaşamaktayız. Burada sorun ve sıkıntılarımız nasıl çözeriz, çalışanlarımızın sorunlarını birlikte hareket ederek nasıl çözeriz diye bir çalışmalarımız var. Bunlar bizim için önemli. Süreç içinde yapmamız gereken neler varsa kurum çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda hareket etmek istiyoruz. Çok önemli hizmet kapısıyız. Sağlık alanlarına çok güzel yatırımlar yapıldı. 5 yıldız düzeyinde yapılmış hastanelerimiz var. Vatandaşlarımızın hizmetine sunulması doğrultusunda iyi çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.



Randevu almak isteyenlerin zaman zaman sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Şube Başkanı Bingöl, "Özellikle randevu sistemiyle ilgili bizler vatandaşlarımızla sık sık karşı karşıya geliyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın vatandaşlarımızın muayene olmadığı takdirde randevu sistemi dokunmatik telefonlarla, özellikle yaşlılarımızın randevu sisteminden faydalanmadıklarını görünmektedir. 60 veya 65 yaşındaki yaşlılarımız hastanelerde mağduriyet yaşamaktadırlar. Randevu sistemi nedeniyle olan sorunları bizlere çalışanlara ve vatandaşlarımıza çok ciddi sorunlar yaşatmaktadır. Bu randevu sistemi tamamen vatandaşlarımızla çalışanlarımız karşı karşıya getiriyor. Sağlık çalışanları ise kendi kurumda muayene olmadıklarına şahit oluyoruz. Yetkililerimizin, kurum amirlerinin sıkıntıları bizlerle istişare ederek çözüm noktasında ulaşmasını düşünüyoruz" dedi.



Başkan Bingöl, polikliniklerde sıra alamayan hastaların acil servisleri yoğunlaştırdığını da belirterek, "Eğitim Araştırma Hastanesinde muayene olmaya geldiği zaman sıra almadığı takdirde Acil Servise gidip hizmet almaya çalışıyor. Muayene olmak ve ilaç yazdırmak için bu yolu tercih ediyorlar. Böyle olunca acil serviste yoğunluklar yaşanıyor. Burada biz kalıcı çözümler üretilmesi talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



Bingöl, döner sermayeden kaynaklanan adaletsizliğin de bulunduğunu kaydederek, "Eğitim Araştırma Hastanesinin çalışanların ve döner sermayenin üçüncü basamağın ve ikinci basamağın özelliklerine göre, oradaki yapılan eksikler ve sıkıntılar çalışanlarımızı mutsuz ve huzursuz etmektedir. Bununla ilgili olarak hükümetin en kısa sürede bu miadını doldurmuş döner sermayeden vazgeçilmesi gerekiyor. Burada yetkilerle istişare ederek nasıl çözülür diye çalışma yapmamız gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA