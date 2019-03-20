Son Dakika Haberleri: Başkan Bingöl Tekstil İşçileriyle Buluştu

Başkan Bingöl Tekstil İşçileriyle Buluştu

1 saat önce

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, tekstil işçileriyle bir araya geldi.

Başkan Bingöl Tekstil İşçileriyle Buluştu, System.String[]
Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, tekstil işçileriyle bir araya geldi.

Tekstil atölyesini ziyaretinde konuşan Bingöl, yaptıkları girişimler sonucunda ilçeye 2 tekstil atölyesinin açılmasını sağladıklarını işaret ederek, şöyle konuştu:

"Daha önce battı illerine çalışmak için giden gençlerimiz artık kendi memleketinde çalışma imkanı buldu. İstihdamın sağlanması için eğer ilçemize ihtiyaç duyulur ve talep olursa 250 kişinin istihdam edeceği bir üçüncü atölyeyi de getirebiliriz. Çünkü çalışmalarımız sona erdi ve üçüncü atölyenin açılması için sadece ilçe halkından taleplerin gelmesini bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:01 Kaynak: AA

Veysi Bingöl, Karlıova, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım İstanbul İçin Ezber Bozan Anket! İmamoğlu, Yıldırım'ın 1,5 Puan Önünde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:17:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bingöl Tekstil İşçileriyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]