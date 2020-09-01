Başkan Binzet'in 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı - Son Dakika

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bugünlerin dünyanın barışa en fazla ihtiyaç duyduğu gün olduğunu söyleyen Başkan Binzet mesajında, "Barış özleminin sürekli tekrarlandığı 2015 yılında ülkemizde başta gezi eylemleri olmak üzere demokratik talepler gazla, copla, panzerle karşılanmaktadır. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında bütün komşularımızın bir iç savaş ortamında adeta kan gölüne döndüğü, masum insanların canlarıyla bedeller ödediği bir dönemden geçiyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Gününde, günümüzde yaşanan ve geçmişte tüm insanlığın yaşamış olduğu büyük acı ve kayıpları unutmamak, gelecekte böyle büyük yıkımların yaşanmaması için barış çağrısında bulunmak bir insanlık görevidir. Mustafa Kemal Atatürk ün yurtta barış, dünyada barış sözü doğrultusunda 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutlarım" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN