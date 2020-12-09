Başkan Binzet'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Binzet'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

09.12.2020 15:43
Başkan Binzet'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı, System.String[]

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır" dedi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, devletin, insan haklarını korumanın yanında hakları geliştirme hükümlülüğü de olduğuna dikkat çekerek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yaşam hakkından çalışmaya, eğitim ve sağlıktan, beslenmeye bir çok temel insan hakkının ihlal edildiği ifade eden Başkan Binzet, "Birleşmiş Milletlerin 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile milletler temel insan haklarının korunması konusunda görüş birliği sağladı. Türkiye de Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1949 yılında bildirgede yer alan hükümlere uyma şartını kabul etti. Ancak dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde pek çok konuda hak ihlalleri devam ediyor. Kadın cinayetleri, artan işsizlik ve yoksulluk, eğitim ve sağlıkta yaşanan eşitsizlik, çevre katliamlarının her biri temel insan hakkı ihlalidir.

Bildirgeye göre, bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz. Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır. Devletler imzacısı olduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin hükümlerini yerine getirmelidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Binzet'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Binzet'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika


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