Başkan Binzet'ten 15 Temmuz açıklaması - Son Dakika

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günüyle ilglii yaptığı açıklamada, "O gece kahramanca mücadele eden, kendini ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.



Ülkeyi bölmek, parçalamak ve ülkede kardeş kanı akıtmak isteyenlere millet tarafından 15 Temmuz'da gerekli dersin verildiğini vurgulayan Başkan Burak Binzet, "O gece kahramanca mücadele eden, kendini ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi emperyalist güçlere uşaklık eden FETÖ terör örgütüne bağlı olan ve şanlı ordumuzun içine sızmış bir takım hain, kendisine milletin emaneti olan uçağı, tankı ve silahı milletine yöneltmiş ve 251 vatan evladını şehit etmiş, binlerce vatandaşımızı yaralamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatan toprağı için Türk milletinin her ferdi seve seve canını vermeye hazır. Bu hain darbe girişimi tarih boyunca kutlu mücadeleler veren şanlı milletimizin kahramanca mücadelesi ve ölümüne dik duruşu sayesinde Allah'a şükür ki bertaraf oldu ve hainler tek tek yakalandı. Bu darbe girişimi gösterdi ki bizim necip milletimiz söz konusu vatan oldu mu tek vücut olur vatanının bir karışını kimseye vermez. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı bu eşsiz toprakları ve cumhuriyetimizi korumalı, birlik içinde bıkmadan, usanmadan çalışarak ona layık olacak şekilde ülkemizi daha ilerilere taşımalıyız. Allah'ın izniyle milletimizin bu feraseti, vatan sevgisi oldukça hiçbir güç ülkemize zarar veremez. Vatanın bölünmez bütünlüğü için, demokrasi için korkusuzca kendini tanklara, silahlara siper eden milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ben tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, o gece vatan için şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN