Başkan Binzet'ten kentsel dönüşüm açıklaması - Son Dakika

Başkan Binzet'ten kentsel dönüşüm açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, deprem riski olan Adıyaman'da son günlerde hızla yükselen çok katlı binalara dikkat çekerek, Adıyaman'ın çok sağlıksız bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, deprem riski olan Adıyaman'da son günlerde hızla yükselen çok katlı binalara dikkat çekerek, Adıyaman'ın çok sağlıksız bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

Kentsel dönüşümlerle alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Binzet, "Adıyaman Türkiye'nin bir kesiti. Türkiye'de deprem için yapılan bir şey yok. Adıyaman'da da yapılan bir şey yok. Türkiye'de imar affı adı ile ne olduğu tam da belli olmayan bir kanun çıktı. Sırf birilerinden para almak adına, hiçbir şekilde uzman görüşünden geçmeyen yapılar bir takım nedenlerle bu kapsam içine alındı. Bunun sonucunun çok kötü olacağını düşünüyorum. Adıyaman bildiğimiz gibi birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Elazığ'dan gelip devam eden bir fay hattı var ve biz o hattın üzerindeyiz. Şu ana kadar bu fayda çok ciddi bir kırılma olmamış olsa da risk varlığını sürdürüyor" dedi.

Adıyaman'da yaşanabilecek bir depremde toplanma alanı olmadığını da söyleyen Başkan Binzet, "Toplanma alanı, insanların bir deprem anında oturabilecekleri, korunabilecekleri bir yerin olmaması demek. Kentsel dönüşüm burada yeteri kadar uygulanamadı ve uygulanmıyor da. Kentsel dönüşüm eğer planlandığı gibi uygulanmış olsaydı, deprem ve halkın can sağlığı açısından faydalı olacaktı. Ancak kentsel dönüşüm rant kapısına dönüştü. Çok katlı binalar yapılmaya başlandı. Eski binalar yıkılıp yerine çok katlı binalar yapıldı. Adıyaman çok sağlıksız bir şekilde büyüyor. Dokuz katlı on katlı binalar yapılmaya başlandı. Buradaki binalar fay hattına yaklaşık 5- 6 kilometre uzaklıkta. Karadağ bölgemizin hemen üzerinden fay geçiyor. Umuyorum ki böyle bir acıyı ne Adıyaman ne de ülkemiz yaşamaz. Ancak risklerimiz çok büyük" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Binzet'ten kentsel dönüşüm açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:57 İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
22:48
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
22:47
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
22:21
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
20:11
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 23:26:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Binzet'ten kentsel dönüşüm açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]