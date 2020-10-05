Başkan Binzet'ten korona virüs açıklaması - Son Dakika

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Korona Virüs salgınından dolayı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirerek, sürecin sağlıklı yürütülemediğini kaydetti.

Adıyaman'da, hasta sayısının yüzde 60'a yükseldiğini belirten Başkan Burak Binzet, bilimsel araştırmalar yeni tip Korona Virüse karşı sürü bağışıklığını sağlamanın şimdilik mümkün olmadığını söyledi. Başkan Binzet, "Kitle bağışıklığının en yüksek nerede oluştuğu sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman' yanıtını verdi. Neredeyse yüzde 60'lara ulaşan hasta sayısı Adıyaman'da alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ortaya sermektedir. Hatta kamu kurumlarda çalışan birçok bürokratımızın bu salgından etkilendiklerini biliyoruz. Bu salgının boyutunun vahametinin büyüklüğü konusunda bilgi vermektedir.

Gerekli önlemlerin alınması konusunda gereğini yerine getirmemiş olan Adıyaman idarecilerinin başarısızlığına değinmeden geçmemenin haksızlık olacağını düşünüyorum. CHP olarak korona sürecinin başından beri bu şehirdeki halkımızın ve seçmen sorumluluğumuzun gereği olarak yaptığımız uyarı ve önlemlerin dikkate alınması sonucunda beklide tablonun buralara gelmeden önlemesine yardımcı olacaktır. Biz yine halk sağlığının siyasetin üzerinde olduğu düsturu ile CHP'nin bu anlamda geçmişte yaptığı uyarı ve çalışmalara devam edeceğini, bu sürecin izleyici ve uygulayıcısı olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Adıyaman'da geçmişteki önemelere ilaveten bir an önce toplu taşıma başa olmak üzere yeni, kalıcı, koruyucu önlemler almalıdır. Adıyaman'daki bu acı ve olumsuz tabloyu CHP tüm organları ile örgütlerimizi, milletvekilimizle birlikte izleyicisi olduğumuza, bundan sonrası için alınacak tedbirler ve önerilerin uygulaması konusunda izleyicisi olacağımıza Adıyaman kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN