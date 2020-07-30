Başkan Binzet'ten şampiyona kutlama mesajı - Son Dakika

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman'ı önümüzdeki sezon Kahta Spor ile birlikte TFF 3. Lig'de temsil edecek olan Adıyaman 1954 Spor Kulübünü tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, yayınladığı mesajında, Kahta Spor'dan sonra Adıyaman 1954 Spor'un da TFF 3'üncü Lig'e yükseldi. Tescil edilen Bölgesel Amatör Lig'de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımlar TFF 3'üncü Lig'e yükseldi. Bu kapsamda Adıyaman 1954 Spor kulübümüz de 3'üncü Lig'e yükselen takımlar arasında yer aldı. Bize çifte bayram yaşatan futbolcularımızı hocalarımızı, teknik ekibimizi, kulüp yöneticilerimizi, Adıyaman 1954 spor kulübüne gönül veren tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Adıyaman'ı önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de temsil edecek olan Kahta Spor ve Adıyaman 1954 Spor Kulübü'ne başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN