Başkan Bıyık; "Asla belediyede oturan başkan olmayacağım" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Bıyık; 'Asla belediyede oturan başkan olmayacağım' - Son Dakika

Başkan Bıyık; "Asla belediyede oturan başkan olmayacağım"

6 saat önce

Abdi İpekçi Mahallesi'nde vatandaşları dinleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Asla makamda oturan belediye başkanı olmayacağım, her zaman sizlerin aranızda olacağım" dedi.

Başkan Bıyık;

Abdi İpekçi Mahallesi'nde vatandaşları dinleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Asla makamda oturan belediye başkanı olmayacağım, her zaman sizlerin aranızda olacağım" dedi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği "Gönül Buluşmaları" programlarına devam ediyor. Mahallelerde gerçekleşen Gönül Buluşmalarının dokuzuncusu Abdi İpekçi Mahallesi'nde gerçekleşti. Ethem Paşa Cami Konferans Salonu'nda gerçekleşen halk buluşmasına Başkan Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanvekili Mevlüt Kocagöz, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı, partililer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.


Mahalle sakinlerinin oldukça yoğun ilgi gösterdiği halk buluşmasında çalışmalar hakkında bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Her mahallemizde gönül buluşmaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızı dinliyoruz. Belediyede makam kapımız herkese açık. Göreve geldiğimiz günden beri her zaman sizlerle iç içeyim. Asla belediyede makamda oturan bir belediye başkanı olmayacağım. Mesaimin yarısını belediyede yarısını da dışarıda vatandaşlarımızla geçiriyorum. Sokakta, düğünde, cenazede her zaman sizlerle olacağım" dedi.


Darıca'da asrın projesi olan Metro projesinde çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca- Gebze Metro projesinde çalışmalar başladı. Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda ilk kazma vuruldu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Metro çalışması Bakanlığa devredilmişti. İnşallah çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak. Kocaeli'nin ilk millet bahçesinde ikinci etap bitti. Büyükşehir belediyemiz yoğun bir çalışmayla ikinci etabı bitirdi. Yine Büyükşehir tarafından Darıca'nın altyapısı için 61 Milyon TL'lik yatırım yapılıyor. Aşıroğlu Caddesi'nde çalışmalar başladı. Ben buradan sizlerin aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, devam eden çalışmaları anlattıktan sonra mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Tek tek söz alan vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirirken Başkan Muzaffer Bıyık da bütün sorunları tek tek dinleyerek notlar aldı. Mahalle sakinleri de kendilerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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