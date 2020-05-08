Başkan Bıyık, CHP grubunu bilgilendirdi - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makamında ağırladığı CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ve CHP meclis üyelerine korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ve CHP'nin Darıca Belediyesi meclis üyelerini makamında ağırladı. Başkan Muzaffer Bıyık, ziyarette korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. CHP grubuna ziyaretleri için teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak korona virüs salgınının görüldüğü ilk günden itibaren gerekli bütün tedbirleri aldık. Darıca genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattık. Darıca'da bütün cadde ve sokaklarla birlikte vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanları başta olmak üzere kurum ve kuruluşları da dezenfekte ettik. Yaklaşık 2 aydır adeta Darıca'yı karış karış dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi daha da arttırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımının da sürdüğünü belirten Bıyık, "Gerek ramazan kolileri gerekse de maske dağıtımımız devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza koli ve maske dağıtırken ayrım yapmıyoruz. Herkese eşit mesafede beyan esaslı çalışıyoruz" diye konuştu.



CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş da kendilerini ağırlayan ve detaylı bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. - KOCAELİ