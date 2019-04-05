Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık Çiçek Değil, Çocuklar İçin Bağış İstedi

Başkan Bıyık Çiçek Değil, Çocuklar İçin Bağış İstedi

8 dakika önce

Mazbatasını alarak göreve başlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisine çiçek gönderecek olanlara, çiçek yerine Sevgi Evleri Derneği'ne bağış yapmalarını istedi.

Başkan Bıyık Çiçek Değil, Çocuklar İçin Bağış İstedi, System.String[]
Mazbatasını alarak göreve başlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisine çiçek gönderecek olanlara, çiçek yerine Sevgi Evleri Derneği'ne bağış yapmalarını istedi.

31 Mart yerel seçimlerini kazanarak Darıca belediye başkanı seçilen Muzaffer Bıyık, mazbatasını alarak görevi devraldı. Görevi başına geçen Başkan Bıyık, kendisine gelen tebrik ziyaretlerini de kabul ediyor. Sosyal medyası üzerinden, kendisine gönderilen tebrik çiçekleri gönderen kişilere çağrıda bulunan Bıyık, bunun yerine bağışta bulunmalarını istedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bıyık, "Sevgili dostlarım, bu gün çok ulvi bir görevi devraldık çok şükür, biliyorum ki bir çoğunuz tebrik etmek ve desteklerini hissettirmek için çiçek ve benzeri hediyeler göndermek isteyeceksiniz ama lütfen bu gibi hediyeleri hayırlı bir işe çevirin ve bize tebriklerinizi Kocaeli Sevgi Evleri Derneği'ne bağış yaparak gösterin biz de buradan paylaşarak daha çok kişiyi bu hayra özendirelim" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:18 Kaynak: İHA

Yaşam
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