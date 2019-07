Başkan Bıyık, Danışma toplantısında müjdeler verdi

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'nın Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılacak projelerini açıkladı.

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'nın Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılacak projelerini açıkladı.



AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'nın 51. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,, AK Parti Kocaeli il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz demeden verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Seçim beyannamemizde verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için planlama yapıyoruz. Darıca'da çöp toplama konusunda radikal adımlar atıyoruz. Belediyemiz bünyesine yeni çöp arabaları alıyoruz. Artık çöpleri kendi arabalarımızla toplayacağız. Böylece ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız. Birçok konuda tasarruf yapıyoruz. Ama sosyal yardımlarda tasarruf etmiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. 1 Milyon TL sosyal yardım yaptık" dedi.



İlçeye kamu binaları kazandıracaklarını belirten Başkan Bıyık, "Her alanda Darıca'ya hizmet için çalışıyoruz. Eğitim önceliğimiz. Kazım Karabekir, Piri Reis ve Osmangazi Mahallelerimizde 3 yeni okul yapılacak. Belediye olarak biz de her türlü desteği vereceğiz. Bilgi evlerimiz ve çocuk kreşlerimize çok önem vereceğiz. Alt katlarının sağlık ocağı üst katların da belediye hizmet birimlerinin olduğu kadınlar ve çocuklar için kursların yer aldığı binalar yapmak istiyoruz. Kanayan yaramız olan emniyet müdürlüğü binamızı da vali beyle görüştük. Bayramdan sonra emniyet binamızın ihalesi gerçekleşecek ve en kısa zamanda emniyet müdürlüğü binamızı tamamlayacağız. İl Emniyet Müdürünü de ziyaret ederek konuyla ilgili görüştük. İnşallah 20 gün sonra yeniden ihaleye çıkılacak" diye konuştu.



Darıca'da yaşanan sel felaketine de değinen Bıyık, "Selde hayatını kaybeden Elif kardeşimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Metrekareye 108 kg yağış aldığımız bir gün oldu. Bizler büyükşehrimizle beraber yaşanan felaketten bir ders alarak orta ve uzun vadede bir altyapı ile alakalı bir mastır planı hazırladık. 50 milyon TL'lik bir altyapı yatırımı yapacağız. Derdimiz bir daha birilerinin canı yanmasın. Merkezde Sabit Pazar alanı inşaatı gecikti. Pazar alanında son virajdayız. Yakın zamanda teknik kısımları yapılarak Pazar alanımız Darıcalılarımızın hizmetine açılacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Eski belediye başkanına sokak ortasında silahlı saldırı

Sürekli tehdit ettiği eski karısını sokak ortasında öldürüp intihar etti!

Cinnet getiren adam, eski eşine kurşun yağdırıp intihar etti! İşte o anlar

Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi