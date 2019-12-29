Başkan Bıyık, Darıca esnafını dinledi - Son Dakika
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Başkan Bıyık, Darıca esnafını dinledi

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İstasyon Caddesi esnafını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Bıyık, Darıca esnafını dinledi, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İstasyon Caddesi esnafını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İstasyon Caddesi esnafını ziyaret etti. Ziyarette esnafın yüzünü güldürecek çalışmaları hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Bıyık, prestij cadde uygulamalarıyla Darıca'nın çehresini değiştireceklerini söyledi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Bıyık, "Darıca'da esnafımızın güçlü olmasını istiyoruz. Mutlu Darıca için çalışıyoruz. Esnafımızın bizden beklentilerini iyi biliyoruz. Darıca'nın özellikle ana caddelerinde prestijli cadde uygulamasını hayata geçirmek istiyoruz. Prestijli caddelerimizle Darıca daha güzel bir görünüme kavuşacak. Işıklandırmasıyla, kaldırımlarıyla, çöplerin yer altına alınmasıyla caddeler daha modern ve ilçemize yakışır bir hale gelecek" dedi. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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