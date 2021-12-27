Başkan Bıyık, darp edilen kadın kuryeyi ziyaret etti - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, trafikte şüpheliler tarafından acımasızca darp edilen kadın kuryeyi evinde ziyaret ederek, konuyla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobilin seyir halindeki motosikletini sıkıştırdığını fark etti. Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını anlayamayıp kendisini yerde bulan genç kurye, araçtaki bir şahsın daha kendisine vurmaya başladığını gördü. Yerde kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Kolu alçıya alınarak hastaneden taburcu edilen Danışmaz, çektiği ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, talihsiz olayı duyar duymaz genç kadını evinde ziyaret etti. Elvin Danışmaz ve annesi Aysel Akbaş'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Bıyık, süreci takip edeceklerini söyledi. Başkan Bıyık, "Böyle bir saldırıya uğraman bizi de üzdü. Geçmiş olsun diyelim istedik. İnşallah bunu yapanlar hesabını verir. Bizler de emniyetle görüşeceğiz. Suçlunun yanına kar kalmaması lazım. Kavga etmek bir işin çözümü değil. Bir şeye ihtiyacın olursa telefonum hep açık. Bakamasam bile mutlaka dönüş yaparım. Tekrar çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ