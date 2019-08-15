Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık, esnafla bayramlaştı
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Başkan Bıyık, esnafla bayramlaştı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca esnafını da ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Bıyık, esnafla bayramlaştı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca esnafını da ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kurban Bayramı'nda sürekli vatandaşlarla bir araya geldi. Darıca Kent Bayramlaşmasında ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Bıyık, bayramı vatandaşlarla iç içe geçirdi. Darıca merkezde esnafları da tek tek ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnafla kucaklaştı ve bayramlarını tebrik etti. Bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma günü olduğuna vurgu yapan Başkan Bıyık, "Bayramlar birlikte olunca güzel. Darıca ailesi olarak bayramı birlikte ve bir arada geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yanı sıra esnafımızı da ziyaret ederek bayram coşkusunu birlikte yaşıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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