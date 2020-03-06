Başkan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşları dinleyecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşları dinleyecek - Son Dakika

Başkan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşları dinleyecek

7 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 'Gönül Buluşmaları' programı kapsamında 7 Mart Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başkan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşları dinleyecek, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 'Gönül Buluşmaları' programı kapsamında 7 Mart Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelecek.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan 'Gönül Buluşmaları' toplantıları Fevzi Çakmak Mahallesi ile devam ediyor. 7 Mart Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde saat 16.30'da başlayacak olan programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra, başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.


Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerini toplantıya davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca'da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde onuncusunu gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum." Dedi. - KOCAELİ

Fevzi Çakmak Mahallesi, Muzaffer Bıyık, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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