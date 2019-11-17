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Başkan Bıyık, hacılarla buluştu

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifelerini yerine getiren Darıcalı hacıları yemekte ağırladı.

Başkan Bıyık, hacılarla buluştu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifelerini yerine getiren Darıcalı hacıları yemekte ağırladı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifelerini yerine getiren Darıcalı hacılarla bir araya geldi. Daha önce hacdan dönen Darıcalıları teker teker evlerinde ziyaret eden Başkan Bıyık, bu kez Darıcalı hacıları yemekte ağırladı. Darıca Belediyesi Teras Kafe sosyal tesislerinde gerçekleşen ve Başkan Muzaffer Bıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç, mahalle muhtarları ve Darıcalı hacılar ile aileleri katıldı.


Kuran tilaveti ile başlayan yemek programında Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç tarafından dua okundu. Ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, selamlama konuşması yaparak hacıları tebrik etti. Başkan Bıyık, "Bizler her birinizin evlerine konuk olduk ikramlarınızı tattık. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle bir araya gelmekten, hanelerinize konuk olmaktan, sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Tekrar Allah ibadetlerinizi kabul etsin" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da hacıları tebrik ederek birlik beraberlik mesajları verdiler. Ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Çakmak ve Yaman, Türkiye'nin güçlü olmasının tüm İslam dünyası için önemli olduğunu söyledi. Yemeğin ardından hacıları teker teker uğurlayan Başkan Bıyık ve protokol, hacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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