Başkan Bıyık, 'Hep birlikte mutlu bir Darıca inşa edeceğiz'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam Darıcalı vatandaşların evlerine konuk olarak sohbet edip sorunlarını dinliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, oldukça yoğun geçen programlarına rağmen vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Darıcalılarla dertleşip sohbet eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam farklı bir mahallede temaslarda bulunuyor. Parti temsilcileri ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Bıyık, esnaf ve mahallelinin sorunlarını dinliyor. Hasta ve taziye ziyaretlerini de aksatmayan Başkan Bıyık, Darıcalıların evlerine konuk olarak çay sohbetlerine de ortak oluyor. Vatandaşlarla birebir temas kuran ve sorunlarını bizzat dinleyen Başkan Bıyık'ı evlerinde ağırlayan Darıcalı vatandaşlar da samimi sohbetleri için Başkan Bıyık'a teşekkür ediyorlar.



Ev ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, istekleri tek tek not alıyor. Gün içinde makamında da vatandaşları ağırlayan ve sahada çalışmaları takip eden Başkan Bıyık, akşam saatlerinde ise ev ziyaretleri ile Darıcalıları birebir dinliyor. Darıcayı ortak akılla yönetmeye talip olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, "Göreve geldiğimizde gönül belediyeciliği sözü verdik. Sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya ve dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Amacımız hep birlikte ortak akılla hareket ederek mutlu bir Darıca inşa etmek. Darıca'da yaşayan herkesin mutlu olmasını arzuluyoruz. Bunun için vatandaş odaklı projeler için çalışıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

