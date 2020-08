Başkan Bıyık'ın 30 Ağustos mesajı - Son Dakika

Çiftiler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın aziz Türk milletinin milli birlik ve beraberliğinin, bağımsızlığımızın tüm dünyaya haykırıldığı şeref dolu bir zaferin adı olduğunu belirtti.

Başkan Bıyık, mesajında, "Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi ile elde edilen başarı ile Zafer Bayramının nişanesi olarak ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk' ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Başkumandan Zaferi 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. 30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordumuz işgalci güçleri Anadolu'dan geri püskürtmüş şanlı ve şerefli bir zafer kazanmıştır. Türk Milleti Kurtuluş Savaşı mücadelesinde kadın, çocuk, yaşlı demeden düşmanın karşısında durmuş, şanlı ordumuzun yanında yer almıştır. Ulu önderimizin "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözü şüphesiz bunun en güzel örneğidir. Ecdadımızla ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek azdır. Ruh aynı ruhtur değişmez. Sultan Alp Arslan, 26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu Türk yurdu yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustos 1922'de Türk yurdunu işgalden kurtardı. Ecdadımız kurtuluş savaşı mücadelesini, zaferini tarihe altın harflerle yazdırdı. Türk tarihinin her döneminde vatanımızı yok etmek isteyenler olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Bizler ecdadımızın torunları olarak her zaman uyanık olmalı, okumalı, araştırmalı ve vatanımıza sahip çıkmalıyız. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene" diye belirtti. - ESKİŞEHİR