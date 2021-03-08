Başkan Bıyık, kadın kursiyerlere çiçek dağıttı - Son Dakika

Başkan Bıyık, kadın kursiyerlere çiçek dağıttı

08.03.2021 13:30
Başkan Bıyık, kadın kursiyerlere çiçek dağıttı, System.String[]

Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi'ni (KİGEM) ziyaret ederek kadın kursiyerlere çiçek dağıtıp, kadınlar gününü kutlayan Başkan Muzaffer Bıyık, kadınları sadece bir gün değil, her gün önemsediklerini söyledi.

Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi'ni (KİGEM) ziyaret ederek kadın kursiyerlere çiçek dağıtıp, kadınlar gününü kutlayan Başkan Muzaffer Bıyık, kadınları sadece bir gün değil, her gün önemsediklerini söyledi.

Darca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi'ni (KİGEM) ziyaret ederek, eğitim gören kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıttı. Başkan Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık ile Kaymakam Kara'nın yanı sıra Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz'un da yer aldığı ziyarette kadın kursiyerlerin Kadınlar günü kutlandı.

"Kadınları her gün önemsiyoruz"

Muzaffer Bıyık, sadece bir gün değil, her gün kadınları önemsediklerini ve projelerin merkezine kadınları koyduklarını ifade ederek, "Kadınların, hayatın her alanında kendilerini geliştirmesi, ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Darıca Belediyesi olarak bizler de bu anlayışla hareket ederek kadınları, sadece yılda bir gün değil her gün önemsiyor ve onların kendilerini daha iyi yetiştirip geliştirebilmeleri için çalışıyoruz. Projelerimizin merkezinde her zaman kadınlara öncelik veriyoruz. Darıca Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Kadın ve Çocuk Spor Merkezi, Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi, bayanlara yönelik spor salonları, el beceri ve sanat kursları ile kadınların kendilerini daha iyi yetiştirebilmelerine katkıda bulunuyoruz. Kadınlara yönelik projelerimize daha fazla ağırlık vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

KİGEM'de eğitim gören Darıcalı kadın kursiyerler de Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a ve yanındaki heyete teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, kadın kursiyerlere çiçek dağıttı
Başkan Bıyık, kadın kursiyerlere çiçek dağıttı
Başkan Bıyık, kadın kursiyerlere çiçek dağıttı

Muzaffer Bıyık, Yüksel Kara, İsmail Oğuz, Darıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bıyık, kadın kursiyerlere çiçek dağıttı - Son Dakika


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