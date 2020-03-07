Başkan Bıyık kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Bıyık kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Bıyık kadınlarla bir araya geldi

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilatıyla bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.

Başkan Bıyık kadınlarla bir araya geldi, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilatıyla bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilatını ağırladı. Eşi Havva Bıyık'la birlikte programa katılan Başkan Muzaffer Bıyık'a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek de eşlik etti.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadın kimi zaman çok sevdiğimiz annemiz, kimi zaman aşık olduğumuz eşimiz, kimi zaman da en kıymetli varlığımız kızımızdır. Onlar bize Allah'ın emanetidir. Bizim kültürümüzde kadınlar, hem toplumun hem de ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve yön verendir. Eğer kadın mutluysa aile de mutludur. Bizim dinimize göre de kadın kutsal bir varlıktır. Peygamber Efendimiz, 'Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.' Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Biz de Darıca Belediyesi olarak kadınları her zaman önemsiyoruz. Kadınlara yönelik projelerimize daha fazla ağırlık vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir kez daha tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sevgi dolu bir hayat diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Dünya Kadınlar Günü, Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Uzmanlar en çok merak edilen soruyu cevapladı: Koronavirüs, havaların ısınmasıyla sona erecek mi?

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:15:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bıyık kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]