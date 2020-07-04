Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Emek Mahallesi Yükselen Sokak'ta vatandaşları ziyaret ederek gıda kolisi ve maske dağıttı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Emek Mahallesi Yükselen Sokak'ta vatandaşları ziyaret ederek gıda kolisi ve maske dağıttı.

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Geçtiğimiz günlerde 6 kişinin korona virüs testleri pozitif çıktığı için karantinaya alınan Emek Mahallesi Yükselen Sokak'ta vatandaşları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçmiş olsun temennisinde bulunurken taleplerini ve sorunlarını dinledi. Yükselen Sokak'ta bulunan bütün evleri tek tek ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokak sakinlerinin taleplerini dinleyerek sorunlarıyla yakından ilgilendi. Başkan Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla karantinadaki vatandaşların tüm ihtiyaçları Darıca Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanırken her eve gıda kolisi ve maske dağıtımı yapıldı. Minik çocuklara da oyuncak dağıtan Başkan Muzaffer Bıyık, zor zamanlarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.


Karantina süresince sokak sakinlerinin her türlü ihtiyacının belediye ekipleri tarafından giderileceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, geçmiş olsun temennisinde de bulunarak, "Rabbim şifa versin beterinden korusun. Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.


Karantina altındaki vatandaşlar da kendilerini ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Emek Mahallesi, Muzaffer Bıyık, Karantina, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret etti - Son Dakika

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