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Başkan Bıyık, Kerbela şehitlerini unutmadı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Nenehatun Stadında gerçekleşirken Aşura ve Kerbela şehitlerini Anma Programına katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kerbela şehitlerini unutmadı.

Başkan Bıyık, Kerbela şehitlerini unutmadı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Nenehatun Stadında gerçekleşirken Aşura ve Kerbela şehitlerini Anma Programına katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kerbela şehitlerini unutmadı.


Türkiye Caferiler Vakfı tarafından Hz. Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıldönümü nedeniyle Darıca Nenehatun Stadı'nda Aşura Matemi Töreni düzenlendi. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan ve çok sayıda kişi katıldı.


Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Tüm İslam Alemine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. İslam aleminin iki büyük ortak değeri bulunmaktadır. Bunlardan biri Kuran-ı Kerim diğeri ise Peygamber efendimizin Ehl-i Beyt'idir. Bugün Peygamberimizin reyhanının solduğu, gülistanının hazan olduğu gündür. Bugün yapılan zulmün hiçbir izahı olamaz. Hiçbir makam ve mevki, Allah Resulünü ve onun tertemiz ailesini incitmeye, kısa süreli dünya hayatı için ebedi azaba değmez. Makamlar ve mevkiler ancak hizmet için var olan ve bayrak yarışı şeklinde elden ele aktarılması gereken emanetlerdir. Kıyamet gününe kadar hür ve vicdan sahibi insanların selamı, zulme baş eğmeyen, zillet ile yaşamaktansa izzetle ölmeyi evla gören, Hz. Hüseyin'e ve onun sadık ve onurlu ashabına olsun" dedi.


Konuşmaların ardından etkinlik programın ardından Kerbela şehitleri anısına Kızılay'a kan bağışıyla son buldu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Kocaeli, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
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