Başkan Bıyık, miniklerin kahvaltı davetini geri çevirmedi - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Havva Nur ve Mehmet Zahit adlı minik kardeşlerin davetini geri çevirmeyerek birlikte kahvaltı yaptı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldiği günden itibaren geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Her sabah farklı bir mahallede esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, çay sohbetleri gerçekleştirerek hem esnaflarla birebir görüşmeler yapıyor hem de talep ve önerilerini dinliyor. Esnaf ziyaretlerini sosyal medyada gören Darıcalı kardeşler Havva Nur ve Mehmet Zahit de ulaştıkları Başkan Muzaffer Bıyık'a babalarının esnaf olduğunu ifade ederek kahvaltıya davet ettiler. Minik kardeşlerin davetini kabul eden ve kahvaltı sofrasına konuk olan Başkan Bıyık, Havva Nur ve Mehmet Zahit kardeşlerle çay sohbeti gerçekleştirdi.

Minik kardeşler, davetlerini kırmayan Başkan Bıyık'a teşekkür ederken, Bıyık da sıcak karşılama ve misafirperverlikleri için minik kardeşlere ve ailesine teşekkür etti. Çocukları önemsediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların geleceği için Darıca'da canla başla çalışıyoruz" dedi.

Darıca'da çocuklara ve gençlere yönelik spor ve sanat eğitimlerine ağırlık verdiklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, minik kardeşleri de belediyenin kurslarında eğitim almaya davet etti. - KOCAELİ