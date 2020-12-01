Başkan Bıyık, öğrencilerle çevirim içi buluştu - Son Dakika

Başkan Bıyık, öğrencilerle çevirim içi buluştu

01.12.2020 15:52
Başkan Bıyık, öğrencilerle çevirim içi buluştu, System.String[]

İnternet üzerinden görüntülü görüşme uygulaması üzerinden derse giren öğrencilere derslerine konuk olan konuk olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.

İnternet üzerinden görüntülü görüşme uygulaması üzerinden derse giren öğrencilere derslerine konuk olan konuk olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.

Darıca Belediyesi'nin düzenlediği Üniversite Hazırlık Kurslarına korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge sonrası ara verilirken öğrencilerin mağdur olmaması için uzaktan eğitim çalışması başlatıldı. İnternet üzerinden üzerinden canlı olarak düzenlenen derslerde öğrenciler uzman öğretmenlerle karşılıklı soru cevap yoluyla iletişim kurarak derse katılabiliyor. Darıca Belediyesi'nin Üniversite Hazırlık Kurslarına kayıtlı yaklaşık 130 öğrencinin katıldığı canlı dersler ile öğrenciler evlerinde dershane ortamında eğitim imkanı buluyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sürpriz yaparak çevirim içi derslere katıldı. Öğrencilerle sohbet edip başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman yanlarında olacağını söyledi. Eğitime desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Eğitimi önemsiyor ve her zaman destek oluyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan olması nedeniyle bizler de üniversite hazırlık kursiylerlerimize destek olmak amacıyla zoom üzerinden canlı dersler veriyoruz. Öğrencilerimize dershane ortamında eğitim vererek eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. İnşallah bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Ben inanıyorum ki öğrenci kardeşlerimizsınavlara en iyi şekilde hazırlanacaklar ve başarılı olacaklar" dedi.

Derste belediye başkanını karşılarında gören öğrenciler de şaşırdıklarını ifade ederek kendilerine destek olan ve bu imkanı veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, öğrencilerle çevirim içi buluştu
Başkan Bıyık, öğrencilerle çevirim içi buluştu

Muzaffer Bıyık, Üniversite, İnternet, Darıca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bıyık, öğrencilerle çevirim içi buluştu - Son Dakika


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