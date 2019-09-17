Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık, pazarda vatandaşlarla buluştu
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Bıyık, pazarda vatandaşlarla buluştu

57 dakika önce

Osmangazi Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nı gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sorun ve isteklerini dinledi.

Başkan Bıyık, pazarda vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Osmangazi Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nı gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sorun ve isteklerini dinledi.


gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nı ziyaret ederek hem pazarı gezdi hem de pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Osmangazi Mahallesi'nde bulunan saat kulesi önünde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, aşure kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Bıyık, aşure dağıtımından sonra 'Salı Pazarı'nı da ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.


Esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyip taleplerini not alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta sokakta olmaya devam edeceğini söyleyerek, "Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman sizlerin içinde olmaya devam edeceğim. Sizlerin derdi her zaman bizim derdimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Darıca Belediyesi, zor zamanlarınızda sırtınızı dayadığınız bir dayanak olacak. Çarşıda, pazarda, mahallede sokakta, düğünde cenazede hep birlikte olacağız" dedi. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Osmangazi, Darıca, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 17 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil Karabük'te bir sürücü, otomobiliyle çarptığı yayanın başından bir an olsun ayrılmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:05:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık, pazarda vatandaşlarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]