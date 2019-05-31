Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık, "Şehit ailelerimizin emrindeyiz"
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Başkan Bıyık, "Şehit ailelerimizin emrindeyiz"

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) –Darıca'da yaşayan şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Başkan Bıyık,
KOCAELİ (İHA) – Darıca'da yaşayan şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe protokolü ile Darıca'da yaşayan şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin katıldığı iftar yemeğinde bir araya geldiler. Yemeğin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Bıyık, "Bu güzel ramazan akşamında sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kutsal vatanımız uğruna en değerli varlıklarını kaybeden veya gazi olan siz değerli vatandaşlarımızla aynı ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin her zaman emrinizdeyim, her türlü sorun ve sıkıntılarınızda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:35 Kaynak: İHA
Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel
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