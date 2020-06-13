Başkan Bıyık, sosyal medya canlı yayınında gençlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Bıyık, sosyal medya canlı yayınında gençlerle buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Genç Söylem programına katılarak sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınla hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Başkan Bıyık, sosyal medya canlı yayınında gençlerle buluştu, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Genç Söylem programına katılarak sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınla hayata geçirilen çalışmaları anlattı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cengizhan Ramazanoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen Genç Söylem programına katılarak gençlerle bir araya geldi. Sosyal medyadan canlı yayınlanan ve büyük ilgi gören programa gençleri temsilen Darıca Belediyesi'nin genç meclis üyesi Melikşah Tosun ile Dünya ve Avrupa Şampiyonu genç sporcu Darıcalı Milli Atlet Eray Şamdan'ın da aralarında olduğu gençler katıldı. Programda Başkan Muzaffer Bıyık, katılımcılardan ve sosyal medyadan gelen soruları cevaplarken Darıca'da yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.


Gençlere yönelik projeleri anlatan ve gençlere değer verdiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Gençlere güveniyoruz, onlar bizim geleceğimizin teminatı, yaptığımız her işi gençlerimiz ve geleceğimiz için yapıyoruz. Daha güzel yarınlar için çalışıyoruz. Gençlere daha fazla fırsat verilmesinden yanayım. Gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmesi adına çalışmalar yapıyor ve projeler üretiyoruz. Gençlerimizin kültür sanatla daha fazla iç içe olması için İskoliye Sanat Akademisi'ni açtık. Korona virüs nedeniyle eğitimlere ara verildi ama gençler için kültür sanat alanında güzel eğitimler veriliyor. Lise ve üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Gençlerin daha fazla kitapla buluşması için Darıca'da kitap fuarı düzenledik. Kitaba ilginin yoğun olduğunu görünce bir adım daha ileri giderek Dijital Kütüphane projesini hayata geçirdik. 30 bin kitaba ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız" dedi.


Ekibinde gençlerin önemli rol oynadığına değinen Başkan Bıyık, "Gençlerin fikirlerini, önerilerini önemsiyor ve değer veriyoruz. Sadece kültür sanat alanında değil gençlerin daha fazla sporla uğraşması adına da çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemize spor alanında önemli hizmetler yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bin 800 kişilik spor salonumuzda sona doğru geliniyor. Sırasöğütler Mahallemizdeki kapalı spor salonumuz hazır hale geldi. Darıca Belediyesi Eğitim Spor kulübümüzü daha da güçlendirerek gençlerin yanında olmak istiyoruz. Milli Sporcumuz Eray kardeşimiz de burada. Darıca'da Eray gibi keşfedilmeyi bekleyen birçok genç olduğunu düşünüyorum. Darıca'dan yeni şampiyonlar çıkması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bıyık, sosyal medya canlı yayınında gençlerle buluştu - Son Dakika

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