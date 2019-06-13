Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık'tan hasta ziyaretleri
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Başkan Bıyık'tan hasta ziyaretleri

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hastanede tedavileri devam eden hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

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KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hastanede tedavileri devam eden hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hasta ziyaretlerinde bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Bir yandan yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Başkan Bıyık, diğer yandan da vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteriyor. Saha çalışmaları için sokakta olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların dertleriyle de dertleniyor. Ziyaretlerini sürdüren Başkan Bıyık, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Hasta ve yakınlarının hayır duası alan Bıyık, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Hastane Başhekimi Nilgün Yöntem'i de ziyaret ederek hastalar hakkında bilgiler alan Başkan Bıyık, kurumlar arasında işbirliğine her zaman önem vereceklerini söyledi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:17 Kaynak: İHA
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