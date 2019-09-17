Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık, "Teşkilatlar gözümüz kulağımız"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Bıyık, "Teşkilatlar gözümüz kulağımız"

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – AK Parti'nin mahalle teşkilatlarına konuk olarak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Teşkilatlar bizim gözümüz kulağımız" dedi.

Başkan Bıyık,

KOCAELİ (İHA) – AK Parti'nin mahalle teşkilatlarına konuk olarak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Teşkilatlar bizim gözümüz kulağımız" dedi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti'nin mahalle teşkilatlarına konuk olarak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan ve mahalle ziyaretleriyle esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, partisinin mahalle teşkilatlarıyla da bağını koparmamaya özen gösteriyor. Zaman zaman AK Parti mahalle teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verip talepleri dinliyor.


Önceki akşam partisinin Bağlarbaşı ve merkez mahalleler olan Cami, Yeni, Yalı ve Zincirlikuyu mahallelerinin haftalık olağan toplantısına katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak mahallelerin sorunları ve istekleri hakkında bilgiler aldı. Mahalle teşkilatlarını her zaman önemsediğini ifade eden Başkan Bıyık, "Darıca'da hep birlikte birçok yeniliğe, farklı projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Sizler de bizim vatandaş ile aramızda kurduğumuz bağsınız. Mahallelerinizde eksik olan, yapılmasını istediğiniz konuları bizlere iletmenizi bekliyorum. Teşkilatlar bizim gözümüz kulağımız. Darıca'da mahalle ayrımı yapmadan her yere eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz" diye konuştu.


Partililer ile bir araya gelerek soruları da yanıtlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teşkilat mensuplarının mahallelerde yapılmasını istedikleri projeleri, sorunları dinleyerek tek tek not aldı. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, AK Parti, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı
AK Parti'nin üye sayısı 2 ayda 56 bin 260 kişi düştü Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST'te görücüye çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:17:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bıyık, "Teşkilatlar gözümüz kulağımız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]